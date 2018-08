Actualidade

A libertação da antiga primeira-dama costa-marfinense Simone Gbagbo foi hoje ordenada pelo procurador Richard Adou, de acordo com um jornalista da AFP em Abidjan, capital do país.

Simone Gbagbo deixou a escola militar, onde esteve presa durante sete anos, em direção a sua casa, onde mais de mil apoiantes esperavam por ela.

A antiga primeira-dama foi julgada a 31 de maio de 2016 pelo seu envolvimento no bombardeamento do mercado em Abobo e pela sua participação numa célula que organizou os ataques das milícias e do regime militar.