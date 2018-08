Incêndios

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, manifestou-se hoje perplexa com a duração do incêndio em Monchique, que lavra há seis dias, questionando o tempo que o comando nacional levou a assumir o seu combate.

"Ficamos perplexos. Como é que há um incêndio a lavrar há seis dias sem ainda estar totalmente dominado?", questionou Assunção Cristas.

Numa conferência de imprensa na sede nacional do CDS, em Lisboa, após reunir a comissão executiva do partido, a líder centrista disse não querer "fazer comentários em excesso" sobre um incêndio ainda por dominar, mas sublinhou que "o Governo tem estado ausente" e deixou questões.