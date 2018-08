Actualidade

O Serviço Regional de Saúde da Madeira informou hoje ter sido notificado um "caso provável" de sarampo, de uma cidadã do Reino Unido que está internada no hospital do Funchal com um "quadro clínico estável".

O Instituto de Administração da Saúde refere em comunicado que o caso foi notificado hoje, tratando-se de uma mulher com 45 anos que não estava vacinada.

"Este é um caso importado que se encontra em investigação, não havendo ainda confirmação laboratorial pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, pode ler-se no mesmo documento.