Incêndios

O abastecimento de água no centro da vila de Monchique está hoje a funcionar normalmente, depois de ter estado cortado devido ao incêndio que lavra no concelho, disse à Lusa o presidente do município, Rui André.

"Já resolvemos a situação, toda a população está a ser abastecida, não há qualquer problema de abastecimento", declarou o autarca, esta manhã, lembrando que ocorreu uma "situação de exceção" - o abastecimento de viaturas dos bombeiros na vila, tendo em conta a aproximação das chamas.

Além disso, os helicópteros estiveram a abastecer com água das piscinas municipais. Existe um sistema de reposição automático, mas os níveis dos depósitos baixaram significativamente.