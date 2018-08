Actualidade

A inflação no Brasil desacelerou de 1,26% em junho para 0,33% em julho, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O órgão de pesquisas brasileiro destacou que o resultado indica a superação dos prejuízos causados pela greve de camionistas, que impulsionou a aceleração dos preços em junho.

No acumulado no ano, a inflação no Brasil ficou em 2,94%, resultado acima dos 1,43% registados em igual período de 2017.