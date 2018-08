Actualidade

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse hoje que houve mais de 500 mortos entre domingo e terça-feira, mas salientou que é preciso apurar as causas destes óbitos e ter cautela na análise dos dados.

"Temos de ser cautelosos a analisar os dados e o impacto da mortalidade e cautelosos a comparar-nos com outros países que utilizam metodologias diferentes", afirmou Graça Freitas no balanço da resposta operacional e das medidas adotadas pelas várias entidades na sequência do calor extremo registado nos últimos dias, que decorreu na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Lisboa.

Analisando o impacto do calor e da mortalidade nos dias 5, 6 e 7 de agosto, onde foi registada uma onda de calor, a diretora-geral da Saúde adiantou que "houve uma variação diária no conjunto de mais de 500 óbitos registados".