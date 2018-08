Incêndios

O nome do restaurante onde Manuel trabalha, Paraíso da Montanha, deixou de fazer sentido por estes dias em Monchique, no Algarve. Via na televisão os alertas sobre os reacendimentos quando a notícia 'saltou' para a porta do estabelecimento.

Pouco passam das 15:00 de hoje, quando, na zona do Saramagal, Manuel Luís aparece no topo da escadaria que dá acesso ao restaurante. Do outro lado da estrada, um reacendimento aproxima-se perigosamente de uma habitação.

"Ninguém me atende, ninguém me atende", grita lá atrás Maria de Deus, a outra funcionária do restaurante, depois de várias tentativas para chamar os bombeiros.