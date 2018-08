Actualidade

Investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT na sigla original), nos Estados Unidos, desenvolveram um tecido que integra dispositivos eletrónicos que no futuro poderão comunicar, iluminar ou monitorizar a saúde.

O mais recente desenvolvimento em têxteis e fibras, uma espécie de "hardware" macio, é publicado hoje na revista Nature, num artigo do antigo aluno de pós-graduação do MIT Michael Rein e do professor de ciência dos materiais e engenharia elétrica Yoel Fink, que é também presidente da Advanced Functional Fabrics of America (Tecidos Funcionais Avançados da América, AFFOA), apoiados por equipas das duas instituições e ainda da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, e do Laboratório Lincoln, nos Estados Unidos.

A equipa incorporou em fibras que foram posteriormente tecidas dispositivos semicondutores optoeletrónicos (referentes à luz) de alta velocidade, incluindo díodos emissores de luz (LED) e fotodetetores de díodo (semicondutores).