Sporting

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, esclareceu hoje que o prazo para apresentação de candidaturas às eleições de 08 de setembro termina na quinta-feira, às 16:00.

Em declarações após a receção formal de candidaturas à presidência do clube, Jaime Marta Soares indicou que até ao final do prazo podem ainda surgir candidaturas, apesar de todas as que que foram publicamente anunciadas até agora já terem sido formalizadas.

"Acredito que esta candidatura seja o final. Mas amanhã [quinta-feira] ainda é dia para poderem apresentar a candidatura. A data conta desde o dia 08 para trás e o dia é amanhã. Não tenho sido contactado por mais ninguém e acredito que esta seja a última lista. Mas terei de estar atento e disponível para alguma comunicação, para, se assim acontecer, eu receber até às 16:00 de amanhã qualquer lista que possa aparecer", afirmou.