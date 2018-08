Incêndios

O dispositivo operacional da EDP Distribuição em Monchique foi reforçado com equipas de outros locais do Algarve, para os trabalhos de recuperação da rede de distribuição de energia nas localidades afetadas pelo incêndio, afirmou hoje a empresa.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa ao final da tarde, a empresa afirma que, dada a imprevisibilidade do comportamento do incêndio, com reacendimentos e aparecimento de novas frentes, "a previsão sobre a conclusão dos trabalhos ainda é prematura".

"A priorização dos trabalhos para restabelecimento da energia está a ser concertada com as diferentes entidades nacionais e locais, nomeadamente municípios, juntas de freguesia, Segurança Social, GNR e Proteção Civil, em função do regresso das populações às suas habitações", esclareceu a empresa.