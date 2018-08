Actualidade

O guarda-redes internacional espanhol Kepa Arrizabalaga assinou um contrato válido por sete temporadas com o Chelsea, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol, sem revelar o valor da transferência.

Enquanto os 'blues' não avançavam o valor, os espanhóis do Athletic Bilbau, nos quais alinhava Arrizabalaga, informaram que a cláusula de 85 milhões de euros foi acionada.

Com esta contratação, o Chelsea passa a contar com seis jogadores espanhóis no seu plantel: César Azpilicueta, Marcos Alonso, Cesc Fábregas, Pedro e Álvaro Morata.