Actualidade

Um tribunal de São Tomé e Príncipe decretou hoje a prisão preventiva para cinco suspeitos de tentarem sequestrar o Presidente de São Tomé e o líder do parlamento, bem como assassinar o primeiro-ministro, disse à Lusa fonte judicial.

Os cinco arguidos são três cidadãos espanhóis e dois são-tomenses detidos no sábado e que, segundo o Governo, "atuavam no país como mercenários" e tinham na sua posse "material bélico, facas de mato, granadas, binóculos e óculos de visão noturna e uniformes estrangeiros com distintivos nacionais".

Fonte judicial disse à agência Lusa que o juiz de instrução criminal, António Bonfim Gentil, decretou a medida de coação mais gravosa para os cinco arguidos por considerar que uma eventual libertação dos mesmos sob termo de identidade e residência "poderia embaraçar a recolha de mais elementos de prova para o processo".