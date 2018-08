Actualidade

O número de mortos no sismo de domingo em Lombok, no sul da Indonésia, subiu para 164, enquanto 156 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, anunciaram na quarta-feira as autoridades locais.

"O número de mortes aumentou para 164, pelo menos 1.400 pessoas ficaram gravemente feridas e [há] 156 mil desalojados", disse à agência de notícias France-Presse o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

O balanço oficial anterior apontava para 131 mortes e 70 mil desalojados.