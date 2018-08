Actualidade

Alguns lotes de preservativos Durex estão a ser retirados do mercado pelo fabricante por não cumprirem os requisitos de pressão de rutura nos testes de durabilidade de produto, informou a Autoridade do Medicamento.

Segundo o Infarmed, em causa estão alguns lotes dos preservativos Durex Real Feel (12 unidades) e Durex sem látex (12 unidades), fabricados pelo laboratório Reckitt Benckiser Healthcare.

"Apenas os preservativos de lotes afetados podem apresentar um aumento do risco de rutura durante a sua aplicação ou uso, devendo sempre ser seguida a informação constante na rotulagem do produto", refere a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.