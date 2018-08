Actualidade

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Buenos Aires, 09 ago (Lusa) - O Senado da Argentina rejeitou hoje o projeto-lei que previa a despenalização do aborto até às 14 semanas de gravidez, contrariando a aprovação histórica na câmara baixa do parlamento a 14 de junho.

De acordo com os resultados oficiais apurados após um debate que durou 16 horas, 31 senadores votaram a favor e 38 disseram "não" ao texto que previa a interrupção da gravidez durante as primeiras 14 semanas de gestação. (CORRIGE O NÚMERO DE HORAS QUE DUROU O DEBATE: 16 E NÃO 23)

Milhares de apoiantes e opositores enfrentaram as fortes chuvas na capital, Buenos Aires, para assistirem ao debate à porta do Congresso.