Actualidade

Uma homenagem ao artista Cruzeiro Seixas e a apresentação de mais de 600 obras marcam os 40 anos da Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira, que vai voltar a realizar-se em anos pares, anunciou a organização.

"O momento é, claramente, de celebração de um êxito conquistado e consolidado ao longo de décadas. Estão todos convidados a participar na inauguração desta edição simbólica, que vai apresentar mais de 600 obras de 400 artistas de mais de 30 países", afirmou o presidente da Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), Fernando Nogueira, citado numa nota à imprensa.

A 20.ª edição da bienal vai ser inaugurada na sexta-feira, às 15:30, no fórum cultural daquela vila do distrito de Viana do Castelo, numa sessão presidida pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.