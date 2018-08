Actualidade

O representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em Moçambique, Pietro Toigo, considera que as leis aprovadas para regular o endividamento vão no bom caminho, mas alertou que a aplicação e cumprimento das normas serão essenciais.

Em entrevista à Lusa no dia seguinte à divulgação do 'Country Strategy Paper', o documento estratégico mais importante do BAD sobre Moçambique até 2022, Pietro Toigo disse que "o Governo adotou medidas iniciais importantes" para impedir novos casos de endividamento secreto.

Questionado sobre os mecanismos que estão a ser aplicados para controlar a emissão de dívida pelo Estado e pelas empresas públicas, Toigo disse que "há uma nova moldura regulamentar para a emissão de dívida pública e de garantias públicas, introduzindo novas camadas de controlo e melhorando o papel do Tribunal Administrativo".