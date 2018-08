Actualidade

A Segurança Social no distrito do Porto disponibiliza seis "alojamentos definitivos" para acolher 14 sem-abrigo e 260 camas de "emergência", no âmbito da estratégia Nacional Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, revelou hoje à Lusa aquela entidade.

"Com o apoio da Misericórdia do Porto e da Benéfica Previdente, que cederam quatro e dois apartamentos, respetivamente, foram criadas soluções de residência partilhada e individual que estão a ser acompanhadas e geridas com o apoio da Segurança Social. No total, já integraram esses apartamentos 14 pessoas", adiantou fonte oficial do Instituto de Segurança Social (ISS).

Quanto ao alojamento temporário ou de emergência, o ISS financia no Porto e em Vila do Conde 260 camas, aguardando-se por um alargamento de mais 15, para juntar às disponibilizadas no Centro de Acolhimento de Emergência do Hospital Joaquim Urbano, uma valência da Câmara do Porto no apoio aos sem-abrigo que tem atualmente 20 utentes.