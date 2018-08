Incêndios

A Polícia Judiciária deteve 19 pessoas suspeitas de atearem incêndios florestais desde o início do ano até hoje, um número substancialmente menor do que no mesmo período do ano passado, durante o qual foram detidas 53.

Dados da PJ fornecidos à agência Lusa, indicam que das 14 pessoas detidas até 02 de agosto, 13 eram homens, tendo oito ficado em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução e uma em prisão domiciliária como medidas de coação.

Comparando os dois períodos de 2017 e 2018, este ano a polícia deteve menos 34 presumíveis incendiários de fogos florestais.