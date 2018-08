Actualidade

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (CHVNGE) realizou, pela primeira vez em Portugal, uma nova cirurgia de extração de tumores nos brônquios, que "surge como alternativa à remoção total do pulmão", revelou o cirurgião responsável.

Através de um sistema ótico, com recurso a uma câmara, o novo método, realizado pelo CHVNGE, consiste numa "incisão na pele de três ou quatro centímetros, no meio das costelas," que permite retirar a parte do brônquio onde se encontra o tumor, explicou à Lusa o cirurgião responsável pela intervenção, José Miranda.

A cirurgia, realizada por via fechada e designada de 'sleeve' lobectomia com reimplantação brônquica por cirurgia toracoscópica uniportal, consiste na reimplantação do brônquio com recurso a técnicas manuais.