Actualidade

Mais de meio milhar de produtores de leite pediram hoje a demissão da administração da Lactogal, empresa agroalimentar portuguesa, que acusam estar a prejudicar o setor que este ano já perdeu mais de 160 explorações de leite.

"Já temos contabilizadas 160 explorações que fecharam desde o dia 01 de janeiro até hoje", avançou hoje à Lusa Jorge Oliveira, presidente da Associação de Produtores de Leite de Portugal (APROLEP), durante a manifestação que esta a decorrer hoje no Porto, cidade onde está localizada a sede administrativa da Lactogal.

O presidente da APROLEP e as várias centenas de produtores de leite que chegaram hoje ao Porto em 12 autocarros de todo o Norte de Portugal pediram a demissão de Casimiro de Almeida, o presidente da administração da Lactogal, acusando-o de "ganhar 60 mil euros por mês", mas não saber preparar o setor para as "exigências do mercado" e deixar que as explorações encerrem.