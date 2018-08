Actualidade

Mais de 100 crianças foram libertadas esta semana por grupos armados no Sudão do Sul, elevando para mais de 900 o total de crianças-soldado que conseguiram liberdade este ano, segundo a Unicef.

O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no país, Mahimbo Mdoe, disse que "o progresso feito este ano dá esperança de que, um dia, todas as 19 mil crianças que ainda servem nos grupos armados e forças armadas possam ser devolvidos às suas famílias".

Citado pela ONU News, Mdoe considerou que "até esse objetivo ser atingido, o trabalho para acabar com o recrutamento e uso de crianças tem de continuar".