Volta a Portugal

(NOVO TÍTULO) Viana do Castelo, 09 ago (Lusa) - O espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias) venceu hoje a sétima etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que ligou Montalegre ao Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, na distância de 165,5 quilómetros.

O também espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) conservou a liderança, ao terminar em terceiro lugar, logo atrás do português Daniel Mestre (Efapel), chegando ambos com o mesmo tempo do vencedor (3:45.02 horas), num final em que a meta coincidiu com contagem de montanha de terceira categoria.

Alarcón, que procura repetir a vitória alcançada na edição de 2017, conservou a camisola amarela, com 52 segundos de avanço sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e 1.41 minutos em relação ao espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).