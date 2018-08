Venezuela

O parlamento venezuelano, onde a oposição detém a maioria, aprovou uma declaração que considera nula a decisão de levantar a imunidade dos deputados Júlio Borges e Juan Requesens pelo alegado envolvimento no atentado contra o Presidente Nicolás Maduro.

A tomada de posição decorreu numa sessão parlamentar que estiveram presentes vários diplomatas de países da União Europeia e também da Colômbia, Chile, Argentina, Peru, Japão, Paraguai e do Canadá.

A oposição aprovou uma declaração que determina como nula a decisão da Assembleia Constituinte (composta na totalidade por simpatizantes do regime) de levantar a imunidade parlamentar do ex-presidente do parlamento Júlio Borges e de Juan Requesens, numa sessão em que se criticou o "caráter político" das acusações contra os deputados.