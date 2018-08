Actualidade

Combatentes talibãs tentaram hoje invadir Ghazni, no sudeste do Afeganistão, causando a morte a pelo menos 14 polícias afegãos e mais de cem baixas entre os rebeldes extremistas, informaram as autoridades locais.

Vários cadáveres de combatentes talibãs permanecem nas ruas depois do assalto ter sido repelido pelas forças de segurança afegãs, disse o chefe da polícia de Ghazni, que fala em mais de uma centena de baixas entre os talibãs, sem precisar o número de mortos e feridos.

O ataque a Ghazni, capital da província com o mesmo nome, também causou ferimentos em pelo menos 20 membros das forças de segurança, disse o administrador do hospital da cidade, Baz Mohammad Hemat.