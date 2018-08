Actualidade

O governo japonês lançou hoje um inquérito a todas as universidades de medicina do país, depois de uma faculdade ter admitido que manipulou, durante anos, os exames de acesso ao curso para admitir menos mulheres.

O Ministério da Educação pediu às 81 instituições públicas e privadas do país para verificarem os procedimentos de admissão, bem como a proporção de mulheres e homens entre os candidatos aprovados.

"Se as respostas não forem aceitáveis, faremos novas perguntas e visitaremos as instituições", garantiu um porta-voz do ministério, acrescentando que os resultados ao inquérito serão publicados já no próximo mês.