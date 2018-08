Actualidade

A Valormed recolheu 560 toneladas de resíduos de medicamentos no primeiro semestre, mais 8% do que no mesmo período de 2017, estando perto da meta de 2020, de 20% dos produtos colocados no mercado, disse hoje o seu responsável.

"Foram [recolhidas] 560 toneladas, este número é bom para nós e tudo leva a crer que, se o segundo semestre se comportar como o primeiro, vamos ultrapassar a quantidade de resíduos que recolhemos no ano 2017", avançou à agência Lusa o diretor-geral da entidade gestora dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso.

Nos primeiros seis meses, "o crescimento foi de cerca de 8% em relação a 2017", apoiado em campanhas de informação e sensibilização, nomeadamente nas escolas do primeiro ciclo, e "estamos satisfeitos com estes números ainda que estejamos muito longe do que seria ideal", referiu Luís Figueiredo.