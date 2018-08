Actualidade

Mais de 5.000 venezuelanos entraram diariamente no Equador desde o início deste mês, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM), numa conferência de imprensa em Genebra, citando os seus dados mais recentes.

"Os nossos relatórios no terreno, divulgados hoje, indicam que desde o início de agosto, nestes 10 dias, mais de 5.000 venezuelanos chegaram em condições precárias" ao Equador, disse o porta-voz da OIM, Joel Millman, comentando a declaração do estado emergência institucional no Equador para enfrentar esta crise.

Desde o início de 2018, entre 547.000 e 560.000 venezuelanos cruzaram a fronteira com o Equador, mas estima-se que apenas 20% deles permanecem neste país, enquanto os restantes continuam a sua rota principalmente para o Peru e o Chile.