O treinador do Desportivo de Chaves, Daniel Ramos, assumiu hoje que quer começar a época "a somar pontos" apesar do "elevado grau de dificuldade" na visita ao FC Porto, na 1.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Este será um jogo de exigência máxima, pois é frente ao campeão nacional, mas queremos começar da melhor forma possível, a somar pontos", alertou o técnico dos 'flavienses' em conferência de imprensa para a partida que se realiza no sábado, às 21:00, no Estádio do Dragão.

Apesar das dificuldades esperadas, Daniel Ramos acredita num bom resultado da sua equipa, que quer "fazer uma boa época".