Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram num tiroteio ocorrido hoje em Fredericton, capital da província de New Brunswick, leste do Canadá, tendo a polícia local divulgado, entretanto, a detenção de um suspeito.

O incidente ocorreu no bairro residencial de Brookside, no centro daquela cidade canadiana com cerca de 60 mil habitantes. O bairro foi isolado e a "investigação está a prosseguir", informou a polícia local na sua conta na rede social Twitter.

A polícia pediu aos residentes daquela zona "para permanecerem em casa com a porta trancada" e apelou à população para evitar a área.