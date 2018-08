Incêndios

O ministro da Administração Interna apelou hoje às pessoas com propriedades em zonas florestais para que não desistam da realização dos trabalhos de limpeza dos terrenos, sublinhando que o "esforço de um ano" não é suficiente.

"Um incêndio desta dimensão significa que temos de fazer ainda mais [...]. A lição é que teremos de continuar a fazer, não é o esforço de um ano", sublinhou Eduardo Cabrita, durante uma visita às áreas afetadas pelo incêndio que deflagrou na serra de Monchique.

O governante disse ainda ter ouvido declarações "sem sentido nenhum", antes do final do prazo estipulado para a limpeza de terrenos, no início de junho, de que o Governo estava a "fazer demais" no apelo à limpeza.