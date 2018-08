Actualidade

A multinacional Anadarko vai despender 2,5 mil milhões de dólares em contratos com pequenas e médias empresas moçambicanas ou registadas no país durante a construção da primeira instalação de gás natural em Moçambique, anunciou hoje o vice-presidente da empresa.

"Nós temos como compromisso apoiar as pequenas e médias empresas moçambicanas para que atingiam padrões internacionais e aproveitem as oportunidades com a exploração de gás", disse Mitchel W.Igram, durante um seminário sobre oportunidades locais na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

O montante será despendido durante o processo de construção de instalações para exploração, incluindo uma nova vila para reassentamentos, num período de cinco anos, no âmbito da exploração do gás natural encontrado nas profundezas da crosta terrestre, sob o fundo do mar, na designada Área 1, onde se estima que tenha cerca de 75 triliões de pés cúbicos de gás natural recuperável.