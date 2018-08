Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu hoje que pode ter havido excessos das autoridades a evacuar zonas afetadas pelo incêndio de Monchique, mas reiterou a importância de o fogo ter sido dominado sem vítimas mortais.

"Pode ter havido aqui ou ali algum exagero, poderá ter havido, se houver haverá com certeza meios para atuar, mas agora, globalmente, aquilo que é absolutamente essencial sublinhar é que, perante a gravidade do incêndio - e em que todos os jornalistas estiveram aqui a testemunhar e através de vós todos os portugueses puderam ver, com 'n' aldeias, povoações e casas ameaçadas - não ter havido perdas de qualquer vidas humanas é um bem que é absolutamente essencial", afirmou António Costa à chegada à Câmara de Monchique.

O chefe do executivo falava aos jornalistas à chegada a Monchique e antes de se reunir com autarcas dos concelhos afetados pelo incêndio, que começou nesse concelho algarvio e alastrou depois a Silves e, em menor proporção, a Portimão.