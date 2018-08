Actualidade

Portugal volta ao mercado na próxima semana para emitir até 1.000 milhões de euros em dois leilões de Bilhetes de Tesouro (BT) a três e a 11 meses, segundo confirmou hoje o IGCP.

Numa nota à comunicação social, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) diz que vai realizar, no próximo dia 15 de agosto, pelas 10:30, dois leilões das linhas de BT com maturidades em 16 de novembro e 19 de julho de 2019, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros.

Este duplo leilão já estava previsto entre as três idas ao mercado para financiamento de curto prazo agendadas para o terceiro trimestre deste ano, segundo o programa de financiamento do IGCP,