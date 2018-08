Actualidade

A concelhia do PSD/Porto exigiu hoje que a câmara "aprenda a lição" com o caso Montebelo e deixe de demolir construções tradicionais para construir grandes edifícios, repudiando o que diz ser uma "política de cidade densa" do executivo.

"O PSD aplaude a decisão do Tribunal de embargo da obra de Montebelo e repudia política de 'Cidade Densa' protagonizada por Rui Moreira", refere comunicado, assinado também pela comissão política do PSD de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

No documento, o PSD assinala que "essa obra tem estado envolta em polémica devido às suas dimensões, claramente exageradas para a zona em causa, e à transformação de uma área de habitação numa área de serviços", destacando que o tribunal "afirma ser grande a probabilidade de a pretensão da requerente (a Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha) formulada na ação principal vir a ser julgada procedente".