Actualidade

Os militares portugueses destacados na República Centro Africana foram condecorados com a medalha das Nações Unidas pela sua missão naquele país africano, que termina no início de setembro, informou hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

A condecoração foi entregue pelo representante especial do secretário-geral da ONU na República Centro-Africana, Parfait Onanga-Anyanga, que realçou o contributo do contingente português para "o sucesso da missão", "em particular na proteção da população local indefesa", segundo o comunicado do EMGFA.

A cerimónia aconteceu na quinta-feira no militar Camp M'Poko, em Bangui.