Actualidade

O euro caiu hoje para o valor mais baixo em 13 meses face ao dólar, num cenário de nervosismo com a queda da lira turca.

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1396 dólares, quando na quinta-feira ao final da tarde negociava a 1,1551 dólares.

A depreciação da lira turca acentuou-se hoje, chegando a recuar 19% face ao dólar, devido ao nervosismo e à perda de confiança dos mercados, num contexto de crise diplomática com os Estados Unidos e de preocupação com a independência do banco central turco.