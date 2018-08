Incêndios

Pelo menos 17 casas de primeira habitação ficaram destruídas no concelho de Monchique durante o incêndio que lavrou na última semana, anunciou hoje o primeiro-ministro, disponibilizando apoios nesta matéria através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

António Costa falava aos jornalistas na Câmara Municipal de Monchique (distrito de Faro), após uma reunião com autarcas dos concelhos afetados pelo incêndio, outros membros do Governo e entidades da região do Algarve.

O primeiro-ministro indicou que 13 primeiras habitações se situam em Alferce e as restantes quatro em Monchique.