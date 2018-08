Actualidade

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou na sexta-feira "o aumento da incitação ao ódio religioso e étnico e à violência" na República Centro-Africana e os ataques de grupos extremistas na região.

Uma declaração presidencial, aprovada pelos 15 membros do Conselho, apelou aos grupos armados daquele país "para cessarem todas as formas de violência e atividades desestabilizadoras, entregarem as armas imediata e incondicionalmente e envolverem-se construtivamente no processo de paz".

No texto também é condenada "a hostilidade manipulada" contra a força de manutenção de paz da ONU e outros atores internacionais no país, que tem vivido combates mortíferos, com tons religiosos e comunitários, desde 2013, quando rebeldes, designados Seleka, se apoderaram do poder e provocaram uma reação de milícias, denominadas anti-Balaka.