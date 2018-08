Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou na quinta-feira as negociações comerciais com o México, que avançam "no bom caminho", e ameaçou o Canadá com taxas sobre a importação carros.

"O acordo com o México está a correr muito bem. Os trabalhadores da indústria automóvel e os agricultores devem ser atendidos, ou não haverá acordo", escreveu Trump na sua conta oficial da rede social Twitter.

Na mesma nota, o líder norte-americano elogia o Presidente eleito mexicano, referindo-se a Andrés Manuel Lopez Obrador como "um verdadeiro cavalheiro".