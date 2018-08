Actualidade

Os níveis de ozono bateram recordes no último fim de semana, alerta a associação ambientalista ZERO, apontando falhas nos avisos obrigatórios e nos planos de ação.

Recordando que o ozono é um poluente importante à superfície e atinge níveis elevados com forte calor e radiação solar, a ZERO refere que, de acordo com a legislação em vigor, há dois limiares de informação obrigatória à população: o limiar de informação ao público, quando se verifica um valor horário de ozono superior a 180 µg/m3; o limiar de alerta do público, quando se verifica um valor horário de ozono superior a 240 µg/m3.

Em comunicado, a ZERO - que recorreu aos dados da Agência Portuguesa do Ambiente, sublinhando tratar-se de dados provisórios - verificou que, "no período entre 1 e 7 de agosto, o limiar de informação foi ultrapassado 89 vezes, sendo que em 25 destas vezes de superou ainda o limiar de alerta".