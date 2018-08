Actualidade

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, prometeu hoje que não vai jogar para o empate na receção de domingo ao Sporting, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, apesar da "estatística desfavorável com os grandes".

"Não gosto de jogar para empates. É um defeito que tenho. Vou jogar sempre para ganhar, independentemente do adversário. A equipa vai crescer com esse comportamento, ainda que por vezes só conseguimos fazer o que o adversário nos deixa", disse o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Confrontado com a possibilidade do Moreirense aproveitar alguma eventual instabilidade do clube de Alvalade, face à pré-época atípica dos 'leões' e ao facto de estarem em período eleitoral, Ivo Vieira desvalorizou essa situação, referindo que isso pode ter "duas faces".