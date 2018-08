Actualidade

O treinador do Sporting realçou hoje em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os minhotos a importância de os 'leões' se estrearem na I Liga de futebol com uma vitória.

José Peseiro disse que a equipa está "entusiasmada e comprometida" com a necessidade de começar o campeonato com o pé direito, garantido que os jogadores sabem da responsabilidade que é jogar no Sporting.

"O campeonato é entusiasmante, temos grandes jogadores e queremos começar com uma vitória. Isso é o que todos pretendemos", vincou o treinador leonino, que pediu o apoio dos adeptos, mas advertiu que a equipa pode ainda não apresentar a qualidade de futebol que todos os adeptos 'verde e brancos' desejam.