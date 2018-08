Actualidade

(CORREÇÃO NO TEXTO E NOVO TÍTULO) Setúbal, 11 ago (Lusa) - O Vitória de Setúbal iniciou hoje a I Liga portuguesa de futebol de 2018/19 com um triunfo em casa sobre o Desportivo das Aves, por 2-0, num jogo com duas expulsões para os vila-condenses.

No Estádio do Bonfim, em Setúbal, Costinha, aos três minutos, e Cádiz, aos 61, marcaram os golos da equipa de Lito Vidigal, que beneficiou das expulsões de Falcão (45+6) e Jorge Fellipe (66) na equipa do Desportivo das Aves, vencedora da Taça de Portugal na época passada. (O VITÓRIA DE SETÚBAL DEFRONTOU O DESPORTIVO DAS AVES E NÃO O RIO AVE)

Com três pontos, os sadinos, que se salvaram da despromoção perto do final do campeonato anterior, juntam-se no topo da classificação ao Benfica, que abriu a primeira jornada na sexta-feira, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães (3-2).