Actualidade

O Provedor de Justiça da Colômbia, Carlos Negret, acusou este sábado os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) de terem recrutado 24 crianças, nos últimos seis meses, no oeste do país.

Negret, que participava num evento promovido pelo novo Presidente, Iván Duque, descreveu a situação como "preocupante" e "lamentável", já que as crianças colombianas "devem segurar lápis, nunca armas".

O novo Presidente tem como um dos principais desafios deste mandato realizar um pacto com o ELN, guerrilha de inspiração marxista-leninista, que não chegou a acordo com Juan Manuel Santos para encerrar a sua atuação.