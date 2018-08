Actualidade

Um tribunal de Bogotá rejeitou, no sábado, o segundo 'habeas corpus' (pedido de libertação imediata) de um ex-líder das Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia (FARC), detido em abril a pedido dos Estados Unidos.

O ex-líder da antiga guerrilha colombiana Suais Pausivas Hernández, conhecido como Jesus Santrich, foi capturado pela procuradoria colombiana em abril, em sua casa, em Bogotá, na sequência de um mandado de captura emitido pela Interpol.

Santrich é suspeito de estar envolvido na exportação de dez toneladas de cocaína para os Estados Unidos, no segundo semestre de 2017, o que levou o então Presidente Juan Manuel Santos a admitir a extradição do ex-guerrilheiro para os EUA, uma vez que os crimes foram cometidos após a assinatura do acordo de paz com as ex-FARC.