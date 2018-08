Actualidade

A agência espacial norte-americana NASA lançou esta madrugada, a partir dos Estados Unidos, a primeira sonda que vai estar perto mais do Sol, depois de um adiamento no sábado por problemas técnicos.

Em causa está a sonda "Parker Solar Probe", cujo lançamento para o espaço, a partir da base de Cabo Canaveral, na Florida, aconteceu pelas 03:31 locais (08:31 em Lisboa), como estava previsto.

Inicialmente, previa-se que a descolagem acontecesse no sábado, mas a NASA acabou por adiar para hoje devido a um problema de pressão relacionado com as botijas de hélio.