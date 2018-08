Actualidade

O indicador de que o arraial de Nossa Senhora do Monte, no Funchal, está diferente este ano é a ausência de fogo e de música audíveis à distância, o que traduz o luto pela tragédia do ano passado.

No dia 15 de agosto de 2017, um carvalho centenário de grande porte tombou, cerca das 12:00, no Largo da Fonte, sobre uma multidão que aguardava a passagem da procissão da padroeira da Madeira, matando 13 pessoas e ferindo 50.

Um ano depois, as festividades começaram no dia 05 de agosto, com a realização da primeira de nove novenas - missas que antecedem a celebração da Assunção de Nossa Senhora e que são organizadas por diversos sítios e instituições da freguesia da Monte, uma das dez que compõem o concelho do Funchal.