Actualidade

Os autarcas e os técnicos ouvidos no parlamento da Madeira sobre as condições de segurança necessárias ao arraial do Monte, onde a queda de uma árvore matou 13 pessoas em 2017, apoiaram a sua realização, mas também deixaram alertas.

A vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, foi quem manifestou mais firmeza perante os deputados da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais, ao assegurar que "não existem árvores em risco" no Largo da Fonte, onde ocorreu o acidente, e que "não há qualquer impedimento para não haver arraial este ano".

No decurso das audições parlamentares, realizadas nas duas semanas anteriores ao início das festividades (05 de agosto), todas as entidades, entre técnicos e autarcas, consideraram que estavam reunidas as condições de segurança mínimas para a realização da festa, mas algumas alertaram para a existência árvores em perigo que deveriam ser abatidas.