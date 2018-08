Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exigiu hoje um cessar-fogo "total" do Hamas em Gaza, numa primeira declaração após a escalada de violência dos últimos dias.

Depois de um dos confrontos mais graves desde a guerra de 2014 entre Israel e o Hamas, o movimento islâmico no poder em Gaza, uma frágil trégua foi introduzida na quinta-feira, por intermediação do Egito e da Organização das Nações Unidas (ONU), de acordo com uma fonte próxima das negociações, citada pela AFP.

Nenhuma confirmação oficial foi obtida por parte de Israel ou do Hamas, mas a situação acalmou desde então no enclave palestiniano e na periferia israelita.